Новосибирск, , 08:21 — REGNUM За купальный сезон 2020 года в Новосибирске утонули 16 человек, в том числе семь детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) по сравнению с 2019 годом выезжает на вызовы в три раза чаще. Спасатели совершили уже более 400 выездов, спасли 95 человек, в том числе 33 ребёнка. 27 людям оказана помощь.

На особо опасных местах выставлены спасательные посты. Их количество выросло до 17.

В МАСС напомнили, что в Новосибирске купаться разрешено только на четырёх пляжах. Три находятся в парке культуры и отдыха «У моря Обского», четвёртый — пляж «Звезда» в Советском районе.

Напомним, в 2019 году во время купального сезона специалисты МАСС спасли 64 человека (21 ребёнок). Утонули восемь человек.

«Спасатели призывают соблюдать меры безопасности, купаться только в разрешённых местах и не выпускать из виду детей», — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проводится проверка по факту гибели восьмилетнего мальчика при купании в Суре.

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