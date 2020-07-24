Париж, , 08:01 — REGNUM Солдат французской армии погиб и еще двое получили ранения в Мали во время боевых действий против вооруженных террористических групп, передает BFM TV.

«Президент Франции Эммануэль Макрон с глубоким уважением кланяется жертве солдата, который погиб при выполнении своей миссии на службе Франции», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент приветствует приверженность, мужество и решимость солдат, дислоцированных в регионе Сахель», — отметили в официальной резиденции главы государства.

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что солдат был убит, когда его машина столкнулась с машиной, заряженной взрывчаткой.

Напомним, в последние месяцы французская армия и вооруженные силы стран региона усилили наступление в Сахеле, в частности в районе, известном как «три границы» между Мали, Нигером и Буркина-Фасо.

Читайте также: Макрон призвал «наказать» Турцию за нарушение суверенитета двух стран