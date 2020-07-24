Барнаул, , 07:47 — REGNUM Перед главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым замаячила реальная перспектива лишиться своего кресла. Не прошло и года с того момента, когда чиновника лишили водительских прав за пьяное вождение, как он вновь сел за руль. Как сообщает ИА «Амител», в минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Новикова для проверки документов на Каменской трассе. Это правонарушение послужило основанием для вынесения мировым судьёй судебного участка Крутихинского района Анной Самоцкой решения об административном аресте на десять суток.

«Теперь у Вячеслава Новикова есть десять дней, чтобы обжаловать решение. В противном случае в начале августа он отправится в спецприемник», — пишет ИА «Амител».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2003 по 2011 год Новиков являлся первым заместителем начальника ГУВД по Алтайскому краю. Чиновником барнаульской мэрии стал в 2014 году. В конце 2019 года на одной из улиц Новоалтайска он не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД заподозрили, что находившийся за рулём автомобиля водитель был пьян, и предложили пройти освидетельствование на месте. Эта просьба привела в бешенство бывшего полицейского: он стал грубить, хамить и «увольнять». Но представители правопорядка проявили твёрдость и составили в отношении высокопоставленного нарушителя административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Срок этого административного наказания закончится только в 2021 году.

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