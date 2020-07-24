Мехико, , 07:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался у побережья города Оахака. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 6,56 километров. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Аляски. Его эпицентр находился в 61-м километре от города Сэнд-Поинт на глубине 22 километров.

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