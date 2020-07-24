Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:34 — REGNUM В Ленинск-Кузнецком Кемеровской области перед судом предстанут двое братьев по уголовному делу об осквернении места захоронения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Ранее в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что на кладбище неизвестные повредили могилу её недавно умершей матери. В ходе проверки полицейские установили подозреваемых, которыми оказались двое местных жителей 33 и 37 лет, подрабатывавшие в одном из похоронных агентств.

Выяснилось, что получив заказ на захоронение невостребованного тела, они поленились копать новую могилу. Вместо этого они вскрыли свежее захоронение, планируя положить туда второй гроб, однако сделать этого не успели.

«В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 5 лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.

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