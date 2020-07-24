Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Тропический шторм, который сформировался в Мексиканском заливе и получил название «Ханна», движется в сторону американского штата Техас со скоростью 11 км в час, сообщается на странице в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами (NHC).

Расстояние между штормом и городом Корпус-Кристи в Техасе составляет 620 км. Ожидается, что стихия настигнет побережье штата 25 июля. В ряде районов Техаса объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля над северной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм, который получил название «Эдуард».

Читайте ранее в этом сюжете: В Восточной Африке объявлено штормовое предупреждение