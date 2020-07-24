Иркутск, , 07:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 24 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 487 человек, причём 164 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умерли пять пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 178 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 981 пациент, из них 80 человек болеют тяжело. Выздоровели 8560 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два пациента скончались от SARS-CoV-2 в Приангарье