Красноярск, , 07:09 — REGNUM На утро 24 июля в Красноярском крае действуют пять лесных пожаров на площади 24 га в Богучанском и Кежемском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства края.

Два возгорания на площади 13,5 га локализовано. Населённым пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

За сутки в крае потушили три лесных пожара на площади около 2 га в Богучанском и Кежемском районах. В тушении принимали участие 79 человек и семь единиц техники, десять воздушных судов. Предварительная причина пожара в Богучанском районе — грозы, в Кежемском — действия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярские власти прокомментировали фото пылающих лесов от Greenpeace