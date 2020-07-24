Анкоридж, США, , 06:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 61-м километре к югу от города Сэнд-Поинт. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Перу. Его эпицентр находился в провинции Каравели на юге страны. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 34 километра. Пострадавших не было.

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