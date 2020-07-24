Чойский район, Алтай, , 06:43 — REGNUM В Республике Алтай следователи расследуют изнасилование 60-летней жительницы села Красносельск Чойского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля.

По данным следствия, пьяный 40-летний односельчанин потерпевшей вырвал дверной пробой и, ворвавшись в дом, изнасиловал женщину с применением силы. Его не остановило даже то, что она проживает вместе с престарелым супругом, инвалидом по зрению и не способным самостоятельно передвигаться.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ.

«В ходе дальнейшего предварительного следствия по делу следователями будет дана оценка действиям обвиняемого по факту незаконного проникновения в жилище потерпевшей», — отметили в ведомстве.