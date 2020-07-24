Ульяновск, , 06:40 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту гибели восьмилетнего мальчика при купании в Суре. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, днем 22 июля четверо детей купались в Суре рядом с селом Большое Шуватово Инзенского района.

«Один из них не смог выплыть», — говорится в сообщении.

Инициированы проверочные мероприятия, проводятся совместные поисковые мероприятия следователей и сотрудников регионального МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области на Свияге утонула восьмилетняя девочка. Трагедия произошла вечером 17 июня в рабочем посёлке Ишеевка. Предварительно установлено, что семья с четырьмя детьми отдыхала у реки.

Подробнее: В Ульяновской области утонула восьмилетняя девочка