Хабаровск, , 06:10 — REGNUM Спасатели в Хабаровском крае наградили 13-летнего подростка за спасение тонувшего одноклассника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ему вручили грамоту и благодарственное письмо, а также памятные подарки.

Семья мальчика проживает в селе Светогорье третий год. Сам юный герой со своей сестрой учатся в местной школе.

«Обычный, на первый взгляд, мальчишка, но как показал случай, способный не растеряться в трудную минуту и помочь оказавшемуся в беде товарищу. А раздумывать, когда тонет человек, ему было некогда», — отметили в ведомстве.

Увидев как-то тонущего одноклассника, подросток бросился в воду и дотянул его до берега, несмотря на то, что тот по комплекции был существенно больше спасителя. Вытащив на землю, мальчик сделал ему три нажима на грудную клетку, после чего повернул на бок, чтобы вылилась вода. Этим приёмам он научился на уроках ОБЖ.

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