Манила, , 05:06 — REGNUM Число погибших в результате крушения военного вертолета на севере Филиппин выросло до четырех, сообщает пресс-служба филиппинских военно-воздушных сил.

Сообщается, что в ходе поисковой операции были обнаружены тела еще двух погибших, которые ранее числились пропавшими без вести. Всего на борту вертолета находились пять человек, одному из них удалось выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля военный вертолет филиппинских ВВС разбился на севере страны. Отмечалось, что вертолет упал при попытке взлета, на его борту находились пятеро человек.

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