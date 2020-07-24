Петропавловск-Камчатский, , 02:51 — REGNUM Три землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,0 были зафиксированы у восточного побережья Камчатки, 24 июля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентры подземных толчков находились в 118−126 км к востоку от поселка Усть-Камчатск. В населенных пунктах региона сейсмособытия не ощущались. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

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