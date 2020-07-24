Александрия, Египет, , 01:23 — REGNUM На севере Египта, на средиземноморском пляже под Александрией, 23 июля утонули четыре человека. Об этом сообщает газета Al Watan.

Трагедия произошла с членами одной семьи на пляже «Эс-Сафа» в районе Эль-Агами, который из-за частой гибели купающихся прозвали «берегом смерти».

По информации полиции, погибли два брата 15 и 30 лет, их девятнадцатилетняя сестра и кузен, которые приехали из Каира на выходные и на рассвете пошли купаться на закрытый в связи с пандемией коронавируса пляж. Полиция сообщает о телах двоих погибших, которые уже были найдены. Поиски ещё двоих продолжатся на следующий день.

Отмечается, что пляж «Эс-Сафа» находится по соседству с компаундом «Эн-Нахль», где 10 июля при подобных обстоятельствах утонули 11 человек. А весь участок берега в районе Эль-Агами, расположенный к западу от Александрией, прозвали «берегом смерти» в связи с частой гибелью купающихся из-за сильных и сложных подводных течений. В одну из недель 2018 года на пляже погиб 21 человек, после чего пользоваться им было запрещено.