Тольятти, Самарская область, 23 июля 2020, 22:31 — REGNUM В Тольятти по улицам города проехал горящий мусоровоз. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные СМИ.

Мусоровоз
Мусоровоз
Ilya Plekhanov

Очевидцы смогли заснять, как мусоровоз МАЗ продолжает движение, несмотря на то, что у него в кузове интенсивно горит и взрывается мусор. За мусоровозом тянется шлейф черного дыма.

Позднее в управлении МЧС по Самарской области сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Что именно горело и взрывалось в мусоровозе, не уточняется.