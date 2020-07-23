Тбилиси, , 19:48 — REGNUM МВД Грузии сообщило населению первичную информацию о расследовании факта пропажи и гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили, автомобиль с телом которой был найден на опушке леса в Тетрицкаройском районе 22 июля.

Как заявил на специальном брифинге 23 июля директор департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе, первое сообщение об исчезновении девушки поступило в МВД 18 июля вечером, после чего сразу же были начаты поисковые мероприятия. 19 июля в департаменте полиции региона Квемо Картли было возбуждено расследование уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы.

«В рамках розыскных и следственных мероприятий фотографии пропавшей девушки были разосланы во все подразделения полиции, в розыск был объявлен ее автомобиль. В результате просмотра записей камер видеонаблюдения автомобиль Тамар Бачалиашвили последний раз был зафиксирован у села Хаиши, где видно, что за рулем автомобиля сидела она сама. После этого следственные действия продолжились на территории села Хаиши, было опрошено местное население», — рассказал Мамука Челидзе.

По его же информации, к поискам пропавшей были подключены спасатели, дроны и вертолеты. Автомобиль с трупом Тамар Бачалиашвили в итоге был обнаружен в 15 километрах от села Хаиши, в ненаселенной местности, у села Мацевани, и обнаружил его случайно проходивший пастух.

Представитель МВД со ссылкой на экспертов утверждает, что при внешнем визуальном осмотре на теле девушки никаких следов насилия или телесных повреждений, которые могли быть нанесены огнестрельным, холодным оружием или иными предметами, обнаружено не было.

По информации следствия, за день до пропажи, 17 июля Тамар Бачалиашвили купила в аптеке определенные медикаменты, и сейчас следствие пытается установить, были ли они идентичны тем медикаментам, которые обнаружили на месте происшествия в ее сумке. Там же было найдено письмо девушки, где она разрешала использовать деньги на ее банковском вкладе. Полиция изучает детали банковского вклада Тамар Бачалиашвили.

Определенные следственные действия были проведены в компании, где работала погибшая. Изъяты ее компьютеры, записи видеокамер, допрошены сотрудники.

После проведения экспертизы гроб с телом погибшей был передан семье Бачалиашвили, но Национальное бюро судебной экспертизы запретило родным открывать его и осматривать тело. На вопросы журналистов, чем обусловлен такой запрет экспертов, Мамука Челидзе конкретного ответа не дал.

Он заверил, что следствие активно прорабатывает все возможные версии, в том числе версию доведения до самоубийства, и пообещал регулярно информировать общественность о ходе расследования этого дела.