Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Найдено юридическое лицо, подозреваемое в утечке газа, запах которого распространился по всему Нижнему Новгороду 19 июля. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на совей странице в одной из социальных сетей.

По его словам, экстренное расследование причин произошедшего даёт свои плоды.

«Пока обвинение предъявлять преждевременно, но подозреваемый̆ есть. За безответственность и ложь нужно нести наказание», — написал глава области.

Глава области заверил, что «дожмёт» этот вопрос, однако предполагаемого виновника не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный запах газа, а точнее, одоранта, который подмешивают в состав сырья, почувствовали постепенно жители всех районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля. В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали. Проверки газозаправочных станций не показали наличия аварийных ситуаций, сообщали в региональном управлении МЧС. Спустя сутки спасательное ведомство констатировало, что источник запаха так и не нашли.

Правительство Нижегородской области обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка. Проверки проходят и в отношении предприятий дорожного, речного и железнодорожного транспорта на предмет перевозки химических веществ. Кроме того, проверку газовых систем в Нижнем Новгороде осуществляет Ростехнадзор.

Накануне прокуратура области сообщила, что предполагаемый источник запаха газа найден, однако ведомство не раскрыло подозреваемого. Проверка в отношении предполагаемого виновника инцидента будет продолжаться не менее одного месяца, но может быть продлена.

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