Москва, , 18:34 — REGNUM Иностранные граждане совершали правонарушения в период самоизоляции в РФ. О подобных ситуациях сообщается на портале «МДВ Медиа».

Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры поддержки иностранных граждан, оказавшихся в России в период самоизоляции, в ряде регионов, включая Москву и Подмосковье, зафиксированы нарушения общественного порядка со стороны мигрантов. Причём в некоторых случаях иностранцы повреждали имущество предприятия, на котором работали, а также похищали имущество и наносили телесные повреждения другим сотрудникам.

«Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», — отмечено в сообщении.

По факту совершенных правонарушений восемь человек заключены под стражу, трое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 327 УК РФ. Кроме того, МВД РФ направило обращения в дипломатические представительства государств — участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников о недопустимости противоправных действий.

В территориальные управления МВД направлено указание о незамедлительном реагировании на подобные проявления. В то же время за первые шесть месяцев 2020 года отмечается снижение на 3,8% преступлений, совершённых иностранными лицами, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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