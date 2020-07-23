Душанбе, , 18:26 — REGNUM С начала 2020 года в Таджикистане стихийные бедствия унесли жизни семерых человек. Об этом сегодня, на пресс-конференции в Душанбе сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям страны (КЧС) Рустам Назарзода.

Двое таджикистанцев, по его данным, погибли в результате схода лавин, четверо — из-за схода селей, а также один человек погиб из-за удара молнии.

В результате чрезвычайных ситуаций природного характера в Таджикистане в первой половине 2020 года пострадали 102 жилых дома (41 из них был разрушен полностью), 22 здания школ и детских садов, шесть мостов и автодорог, а также 18 593,97 га посевных земель.

Всего за отчётный период в КЧС зафиксировали 178 ЧС стихийного характера из них 17 случаев нанесли материальный ущерб.