Омск, , 17:16 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту вспышки коронавируса в доме престарелых. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в областном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено после проверки, проведённой по сообщению из СМИ, по факту массового заражения работников и постояльцев «Нежинского геронтологического центра» (ст. 293 УК РФ — «Халатность»).

По версии следствия, с марта по июль из-за ненадлежащего исполнения работниками центра должностных обязанностей были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. В результате коронавирусом заразились не менее 47 престарелых постояльцев центра и 19 работников.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся следственные действия.

Читайте также: СКР проверяет информацию о вспышке коронавируса в омском доме престарелых

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 23 июля коронавирус выявлен у 8511 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирусом заразились более 400 омских медиков