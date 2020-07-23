* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:46 — REGNUM Террористы совершили нападение в провинции Газни на востоке Афганистана. Такое заявление 23 июля сделали местные власти, передаёт телеканал Tolo News.

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По информации властей, нападение было совершено накануне вечером в районе Карабах. Вину за атаку они возложили на боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что в результате нападения шесть человек были убиты и еще девять ранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 июля, в Афганистане в результате взрыва придорожной бомбы в провинции Урузган погибли семь правоохранителей. Среди погибших — глава полиции района Хас Урузган Дад Гул.

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