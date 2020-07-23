Москва, , 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натарова», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Натаров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч 1,2 ст. 135 («Совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

В конце июня Пресненский суд Москвы продлил срок содержания Натарова, однако 21 июля Московской городской суд отменил решение о домашнем аресте.

Читайте также: Суд отменил решение об аресте экс-помощника главы Россельхознадзора