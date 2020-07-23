Новосибирск, , 15:34 — REGNUM Говорить об экологии у нас сегодня модно… Это понятие в безусловно в тренде и даже выделено в качестве названия одного из национальных проектов. Однако рискнем предположить, что кроме ряда специалистов, занимающихся этой темой, мало кто представляет, что «экология» и «природоохрана» отнюдь не одно и тоже. Для справки приведем цитату из Российской энциклопедии: «экология — наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой».

В Новосибирской области произошла техногенная катастрофа © ИА REGNUM

На одном из предприятий…

Так вот специалисты, занимающиеся именно экологией, считают, что главная причина целого ряда техногенных катастроф, преследующих человечество на протяжении последнего времени, не только и не столько в несовершенстве «винтиков». С «винтиками» у нас, как раз всё более-менее в порядке. А вот с «отношениями между собой и окружающей средой» явные нелады.

Но довольно абстрактных рассуждений. Обратимся к конкретным примерам. Не далее как 22 июля, в региональном подразделении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что 18 июля «по оперативным данным, в районе населенного пункта Линево Искитимского района на одном из горнодобывающих предприятий произошел сход пустой породы в технический водоем этого предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Также, по имеющейся информации, разрушений или перебоев в работе предприятия это событие не повлекло». Обратите внимание на формулировку «на одном из предприятий»… Возможно, речь идёт о секретном объекте? Да и, вообще, стоит ли обращать внимание на столь незначительное событие? Сказано же — пострадавших нет, разрушений тоже не наблюдается. Успокойтесь дорогие и занимайтесь более важными делами.

В овраге всё спокойно

Однако более точный адрес предприятия «в районе населённого пункта Линёво» все же был обнаружен. Им оказалось АО «Сибирский антрацит», которое именно в этом месте ведёт горнодобывающие работы.

«18 июля произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. Пострадавших нет. Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий. Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено», — сообщается пресс-службой «Сибирского антрацита».

Согласитесь данная информация вызывает, мягко говоря, определённое недоумение. Если речь идёт всего лишь о «деформации отвала горных пород, в результате которого затронут лишь «овраг и незначительный участок земли», зачем было привлекать экспертную группу «представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России»? И программу ликвидации каких последствий она собирается разрабатывать? Нет, воля ваша, что-то непонятное произошло 18 июля в районе населённого пункта Линёво.

Чрезвычайные меры… по умолчанию

Между тем у наших новосибирских коллег есть своя версия событий. По их данным в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл большой грязевой сель. Так в Telegram-канале «Сибиряк», сообщается, что обрушилось порядка 6 млн. куб. м земли. Оползень уничтожил посевы, засыпал железную дорогу, в том числе частично — водоем и реку. Да, слава Богу, обошлось без человеческих жертв… Но ущерб окружающей среде нанесён значительный и его последствия ещё предстоит уточнять. Не будем вдаваться в технологические подробности катастрофы. Думаю, в них, действительно, должны разбираться специалисты. Они же обязаны назвать причины произошедшего. Нас в данном случае интересует несколько другой аспект этого прискорбного события.

Почему о катастрофе, а это, давайте называть вещи своими именами, именно техногенная катастрофа, стало известно только через четыре дня? Из Новосибирска сообщают, что на АО «Сибирский антрацит» предпринимались чрезвычайные меры, нет, не по ликвидации аварии, а по неразглашению информации о ней. Да что там говорить — перечитайте официальные сообщения: в них совершенно очевидно желание всё свести к незначительному происшествию не более… Между тем под угрозой находились жизни десятков людей. В селе Елбаши ещё долго будет невозможно нормально жить и работать.

«Авось» уже не спасает

Давайте попытаемся понять — почему нас в последнее время просто преследует техногенные аварии? Ещё у всех на слуху обрушившийся железнодорожный мост в Мурманской области, прорвавшаяся ёмкость с дизельным топливом на «Норникеле», теперь вот грязевой сель в Новосибирском регионе… Да, масштабы разные, но причины, на наш взгляд, практически одни и те же. Одна из основных — нежелание разного рода и уровня «эффективных менеджеров» тратить средства на своевременный ремонт и замену изношенной инфраструктуры, большая часть которой создавалась ещё в советское время. А ведь средства на эти действия заложены в бюджет практически любого предприятия… Но именно эти статьи расходов в первую очередь попадают под разного рода «оптимизации», а проще говоря используются на другие более «актуальные» цели. О состояние дел на том или ином предприятии чаще всего хорошо известно не только местным начальникам, но и вышестоящим инстанциям. Да и «сигналы» с мест поступают достаточно регулярно. Почему-то об этом обычно вспоминают, когда уже что-то рухнуло, прорвало, разрушилось. Да и то, как мы видим, до последнего пытаются замолчать, преуменьшить, «успокоить»… Не берёмся выявлять здесь «коррупционную составляющую», хотя, возможно и она присутствует. Но скорее это вечная наша российская надежда на «авось». Ведь работало это всё без нормального ремонта и внимания десятки лет. Может ещё и на наш век хватит? В том то и дело, что не хватит. Пора уже это понять!

Справка:

В группу «Сибантрацит» входят АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», которые добывают антрацит категории UHG в Новосибирской области, а также крупный производитель угля в Кемеровской области — ООО «Разрез Кийзасский». Объем добычи группы в 2019 году составил 23,7 млн. тонн. Новосибирские предприятия произвели 14,1 млн. тонн антрацита марки UHG, «Разрез Кийзасский» — 9,6 млн. тонн угля марки «Т».

Депутат Государственной Думы Кобелев считает

Многим известно, что экологическая обстановка в нашей стране последние месяцы достаточно напряженная, причем связано это именно с деятельностью крупных промышленных предприятий. Что касается случая в Линёво Искитимского района Новосибирской области, я считаю, что материальная ответственность за последствия должна лечь на собственников АО «Сибирский антрацит». В случае если они откажутся компенсировать вред, нанесенный окружающей среде и жителям населенного пункта, этим вопросом займется региональная власть и прокуратура в судебном порядке. Кроме того, немаловажно также учесть необходимость рекультивации затронутой местности, поскольку, насколько мне известно, в результате схода породы, была затронута частная собственность.