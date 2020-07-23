Тюмень, , 15:19 — REGNUM В Тюменской области полицейские задержали двух граждан, продававших фальшивые монеты под видом старинных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудниками уголовного розыска задержаны мужчины, которые предложили тюменцу приобрести 130 фальшивых монет якобы времён царской России. Расписывая достоинства монет, продавцы говорили о ценности номиналов из серебра, в том числе исторической. Тюменец приобрёл «нумизматические ценности» за сумму, которая не называется.

После приобретения монет тюменец выяснил, что ему подсунули фальшивки. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По горячим следам были задержаны двое уроженцев Тамбовской области. В ходе допроса выяснилось, что тамбовцы купили более пяти килограммов сувенирных монет на одном из столичных рынков. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.