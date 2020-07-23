Москва, , 15:07 — REGNUM Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись масштабной операции, в ходе которой были задержаны 22 предполагаемых террориста.

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На кадрах оперативного видео показано, как спецназ выбивает дверь в частном деревянном доме, а также производит захват злоумышленников в квартирах.

Уточняется, что задержания членов международной террористической организации «Исламское движение Узбекистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводились сотрудниками ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля сотрудники ФСБ РФ провели масштабную операцию по задержанию членов террористической организации в ряде регионов страны. Всего в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 человека из числа главарей и участников организации «Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Известно, что террористы финансировали членов террористической структуры в Сирии, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, а также призывали к преступлениям террористического характера.