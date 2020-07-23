Махачкала, , 14:59 — REGNUM Работница коммунальной службы Махачкалы погибла под колесами иномарки во время выполнения своих рабочих обязанностей. Водитель машины, скрывшийся с места происшествия, уже задержан, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану.

ДТП произошло примерно в 6 часов утра. Погибшая, на которой был надет специальный светоотражающий жилет, находилась на проезжей части дороги (автомобильное движение рано утром не столь активное) и подметала улицу. В этот момент ее сбил автомобиль Lexus, который ехал с превышением скорости и без госномеров. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После наезда водитель — 29-летний житель Кумторкалинского района Дагестана — скрылся во дворах ближайших улиц. Затем он пересел в машину родственника, в которой немного поспал, а после уехал в неизвестном направлении. Однако спустя несколько часов его задержали правоохранители.

Медицинское освидетельствование показало, на в момент ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что ранее он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.