Полтава, Украина, , 14:28 — REGNUM Мужчина, взявший в заложники начальника уголовного розыска национальной полиции Полтавской области, потребовал не привлекать его к уголовной ответственности, заявил 23 июля пресс-секретарь управления полиции Роман Гришин в комментарии телеканалу Zik.

«Избежание уголовной ответственности, поскольку это происходило во время его задержания», — рассказал он о требованиях подозреваемого.

Гришин напомнил, что у мужчины есть судимости по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил телеканал «НАШ» со ссылкой на собственные источники, в Полтавской области завершилась спецоперация по задержанию подозреваемого. Её результаты должны быть обнародованы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемым в захвате заложника в Полтавской области оказался ранее судимый 32-летний мужчина, бывший участник гражданской войны в Донбассе.

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