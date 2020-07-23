Москва, , 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России. Об этом говорится в сообщении компании «Лаборатория Касперского».

Эксперты компании отмечают, что атаки с использованием продвинутого фреймворка MATA предпринимались по меньшей мере с весны 2018 года. С помощью этой платформы хакеры могут взломать устройство вне зависимости от установленной на нём операционной системы, будь то Windows, Linux или macOS.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что в июле Lazarus осуществляли атаки с бэкдором Manuscrypt.

«Этот инструмент имеет пересечения с MATA в логике работы с командным сервером и внутренним именованием компонентов», — указано в сообщении.

Мультиплатформенные инструменты обходятся дорого, их создают для для долгосрочного использования, например, для краж баз данных и заражения вредоносными программами корпоративных сетей.

Группа Lazarus, предупредили эксперты, ищет жертв по всему миру, потому предприятиям стоит усилить защиту данных.

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