Тукаевский район, Татария, , 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Следствием установлено, что в 2018 году директор предприятия подделал документы по благоустройству 16-ти сельских поселений в виде обрезки и побелки деревьев. Подписанные недостоверные сведения мужчина передал главе исполкома, по указанию которого их подписали руководители сельских поселений. В дальнейшем директор «Тукай Тепло-Газ» получил денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей.

В зависимости от роли каждого подозреваемого, им грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии задержали заместителя директора музея-заповедника «Остров-Град Свияжск», которого вместе с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

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