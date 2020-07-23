Томск, , 13:59 — REGNUM Уголовное дело о даче взятки должностному лицу управления Россельхознадзора возбуждено в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в следственном управлении СКР по Томской области.

На основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По предварительным данным, 22 июля подозреваемый в здании областного управления Россельхознадзора лично передал взятку инспектору управления. Деньги предназначались за выдачу фитосанитарных сертификатов на автотранспортные средства, загруженные пиломатериалами, без проведения фактического осмотра. Подозреваемого в момент передачи взятки задержали сотрудники УФСБ.

В результате предотвращён вывоз древесины из Томской области на сумму около 9 млн рублей. Задержано 22 автотранспортных средства, осуществлявших перевозку свыше 800 кубометров пиломатериалов.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник УФСИН по Ставропольскому краю попался на получении взятки от осужденной.

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