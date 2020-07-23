Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM В Нижегородской области задержаны главный экономист нижегородского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела ведомства Евгений Зюзин в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в июле текущего года обвиняемые потребовали от подчиненных передать часть выплаченных премий в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Причем они знали о готовящемся поощрении сотрудников ведомства по итогам работы в I квартале текущего года. Частично получив премии от подчиненных, сотрудники управления потратили их на личные нужды.

В ближайшее время обвиняемым будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об их заключении под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в начале июля по данному уголовному делу были задержаны заместитель начальника ГУ ФСИН по работе с личным составом Евгения Сычева и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин.