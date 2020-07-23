Черкесск, , 13:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружено тело сотрудника МЧС, поиски которого велись с 17 июля. Он находился в машине вместе со своим коллегой, найденным утонувшим в Большом Ставропольском канале на прошлой неделе.

Тело пострадавшего в результате падения машины в канал было найдено на берегу рядом с Кубанским водохранилищем, недалеко от поселка Водораздельный, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 июля в Большом Ставропольском канале в районе села Ильичевское была обнаружена машина Subaru с телом мужчины. По предварительным данным, находившийся в ней подполковник МЧС не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в воду.

Очевидцы сообщили, что видели двоих мужчин, ловивших рыбу в канале. После этого начались поиски второго сотрудника МЧС.

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