Луга , Ленинградская область, , 13:29 — REGNUM В Ленинградской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с тепловозом, пострадал один человек. Об этом 23 июля сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло, по предварительной информации, поздней ночью 23 июля в Лужском районе Ленинградской области. Около 02:52 часов на 130 км железнодорожного переезда Витебской дистанции пути 25-летний водитель ВАЗ 2110 решил переехать железную дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с тепловозом.

«Водитель ВАЗ с травмами различной степени тяжести госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.