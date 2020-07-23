Рязань, , 13:28 — REGNUM В присвоении денежных средств подозревается бывший директор одного из муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Рязанского района Рязанской области. Он похитил более 370 тысяч рублей из кассы предприятия, сообщили 23 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения». Его подозревают в трёх эпизодах преступной деятельности. Теперь следствие полагает, что он причастен ещё к двум преступлениям. В 2019 году бывший директор неоднократно забирал деньги из кассы предприятия, похитив в общей сложности свыше 370 тысяч рублей. Чиновник заключал фиктивные договоры на выполнение подрядных работ с физическими лицами и по поддельным документам брал деньги.

Уголовные дела соединены в одно производство. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.