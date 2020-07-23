Токио, , 13:16 — REGNUM В городе Яцусиро, префектура Кумамото, сильный дождь привел к наводнению. Начиная с 23 июля, четыре дня объявлены выходными, в течение которых город будет восстанавливаться от природного бедствия, сообщает японский новостной канал ANN. Горожане, несмотря на ограничения, стали объединяться, чтобы помочь тем, кто особенно пострадал.

Уже утром более 200 добровольцев собрались у волонтерского центра в городе Яцусиро, в том числе и ученики старших классов. Они рассказали журналистам о своей позиции: «Нам приходилось и раньше переживать землетрясения и ливни, но за последнее время это первый случай, когда в восстановлении участвуют волонтеры, и мы сделаем все, что в наших силах».

В связи с эпидемиологической ситуацией волонтерами могут стать только жители префектуры Кумамото. Однако даже при этом условии количество желающих превышает ожидания. Добровольцы помогают в уборке домов, сливают грязь и воду, выносят из домов мебель и другие вещи.