Киев, , 13:09 — REGNUM Неизвестный сообщил о минировании автомобиля, припаркованного у здания киевского торгового центра «Метрополис». Об этом сообщил 23 июля ресурс Dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, на место прибыли представители экстренных служб. Территория возле торгового центра оцеплена, подозрительный автомобиль проверяют взрывотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Деснянском районе Киева прохожие нашли на остановке общественного транспорта подозрительный пакет и сообщили о нём в полицию.

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