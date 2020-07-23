Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM Прокурорская проверка в отношении одного из возможных источников запаха газа в Нижнем Новгороде в минувшее воскресенье продлится не менее месяца. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что проверка может быть продлена случае необходимости. В ведомстве пояснили, почему предполагаемый виновник распространения запаха не называется.

Читайте также: Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах газа

«Если бы мы сказали, что, например, источником загрязнения стала фирма «Рога и копыта», то туда непременно поехали бы журналисты», — цитирует представителя прокуратуры nn.ru. Кроме того, СМИ могут начать писать запросы в компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный запах газа, а точнее, одоранта, который подмешивают в состав сырья, почувствовали постепенно жители всех районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля. В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали. Проверки газозаправочных станций не показали наличия аварийных ситуаций, сообщали в региональном управлении МЧС. Спустя сутки спасательное ведомство констатировало, что источник запаха так и не нашли.

Читайте также: Власти не оповестили нижегородцев о запахе газа, опасаясь паники

В то же время правительство Нижегородской области обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка соблюдения действующего законодательства. Проверки проходят и дорожного, и речного, и транспорта железных дорог на предмет перевозки химических веществ. Кроме того, проверку газовых систем в Нижнем Новгороде осуществляет Ростехнадзор.

Накануне областная прокуратура сообщила, что вероятный источник запаха газа установлен. Однако раскрывать виновника инцидента в прокуратуре не стали.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура не раскрывает возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде