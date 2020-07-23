Женева, Швейцария, , 12:27 — REGNUM В общей сложности не меньше 550 человек стали жертвами наводнений, которые обрушились на Индию, Непал и Бангладеш. Об этом 23 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-релиз Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В приведенном пресс-релизе отмечается, что в текущем году волна наводнений в регионе Южной Азии стала самой сильной за последние годы и что в результате нее кроме 550 погибших в Индии, Непале и Бангладеш пострадали 9,6 млн человек, а также были разрушены дома и уничтожены посевы.

При этом указывается, что к ежегодным муссонным дождям в нынешнем году к бедствиям в регионе добавилась пандемия коронавируса, что привело усугублению экономического кризиса.

Кроме этого, сообщается, что в ближайшие дни ситуация с наводнениями в указанном регионе будет ухудшаться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в общей сложности 142 человека погибли, один пропал без вести из-за наводнений в 27 регионах Китая уровня провинции с 1 июня текущего года.