Кемерово, , 11:42 — REGNUM В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего ребёнка опрокинувшимися качелями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл в июне на детской площадке возле жилого дома. По данным следствия, пострадавший качался на качелях, когда конструкция опрокинулась. Ребёнка с разбитой головой увезли в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что работники управляющей организации ранее не раз составляли акты о небезопасности качелей, однако демонтировать его так и не стали.

«В управляющей компании истребована необходимая документация для изучения и установления объективной истины по делу. Проводятся строительно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — отметили в следствии.

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