Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.
По данным местных СМИ, автомобиль покинул оцепление. Ранее подозреваемый удерживал следователя, угрожая взорвать себя и заложника при помощи гранаты РГД-5. Позже полицейский чиновник обменял следователя на себя.
Как сообщало ИА REGNUM, в Полтаве идёт спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобилей. Местных жителей попросили не приближаться к зоне проведения операции.
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