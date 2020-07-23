Полтава, Украина, , 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

«После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (Управления уголовного розыска главного управления Нацполиции — ИА REGNUM) в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города», — сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, автомобиль покинул оцепление. Ранее подозреваемый удерживал следователя, угрожая взорвать себя и заложника при помощи гранаты РГД-5. Позже полицейский чиновник обменял следователя на себя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Полтаве идёт спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобилей. Местных жителей попросили не приближаться к зоне проведения операции.

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