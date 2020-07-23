Винница, Украина, , 11:32 — REGNUM В Винницкой области Украины легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Винницкой области.

Авария произошла возле села Лукашевка, рассказали в полиции.

«Предварительно установлено, что в салоне автомобиля Opel Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легковушки погибли», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля, получили травмы и были госпитализированы.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские отметили, что в результате столкновения грузовик выехал за пределы дороги и перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии в Закарпатье скончался тренер украинского футбольного клуба «Мункач» Виктор Ряшко.

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