Порт-Элизабет, , 11:34 — REGNUM В городе Порт-Элизабет неизвестные угнали грузовик, перевозивший взятый у жителей биологический материал для проведения тестирований на наличие коронавируса. Об этом передает вещательная компания ЮАР (SABC).

Грузовик угнали со стоянки возле клиники, вскоре после чего он был брошен. По сообщению журналистов, тесты пропали без вести. Они хранились в холодильниках, наполненных льдом.

Органы здравоохранения предупредили угонщиков и общественность не прикасаться к тестам, потому что они потенциально заразны, сообщает новостной портал News24 со ссылкой на заявление официального представителя Национальной лаборатории Восточно-Капской провинции.

Чиновники сферы здравоохранения пытаются выяснить точное количество украденных тестов, чтобы определить, сколько человек должны повторно сдать анализ.

В ЮАР было проведено около 2,5 миллионов тестов на коронавирус. В стране зафиксировано самое большое количество подтвержденных случаев заражения вирусом на континенте.