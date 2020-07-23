Полтава, Украина, , 11:28 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобиля оказал сопротивление полиции. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

«На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает сотрудникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры», — сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции обратились к местным жителям с просьбой не появляться в зоне проведения спецоперации. На месте происшествия работают следователи, взрывотехники и представители других экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луцке был задержан Максим Кривош, подозреваемый в захвате заложников. Служба Безопасности Украины (СБУ) выясняет, где он достал оружие.

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