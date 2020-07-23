Рязань, , 11:17 — REGNUM Столкновение четырёх автомобилей произошло в Рязани на Московском шоссе. Виновник в состоянии алкогольного опьянения задел легковушку, которой управлял подросток без прав, которая в свою очередь ударила ещё две машины, сообщили 23 июля в пресс-службе регионального УМВД.

«Паровоз» собрался 22 июля примерно в 21:10. По предварительным данным, 25-летний житель Спасского района на автомобиле Chevrolet Cruze не выбрал безопасную скорость движения и наехал на остановившийся перед светофором ВАЗ-2104. Тот, в свою очередь, наехал на ВАЗ-2112, который от удара совершил наезд на автомобиль Opel Mokka.

Степень опьянения водителя Chevrolet в четыре раза превышала допустимую норму, а на автомобиле установлены тонированные передние стёкла. За рулём ВАЗ-2104 находился 17-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, причём автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, и на него отсутствует страховка. Оба водителя получили травмы.

Автомобили нарушителей эвакуированы на специализированную стоянку.