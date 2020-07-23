Самара, , 11:05 — REGNUM Две несовершеннолетних девушки самовольно покинули социальное учреждение в Самарской области. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июля две девушки 2003 года рождения и 2002 года рождения ушли из социального учреждения, расположенного в с. Приволжье.

В настоящее время стражи порядка устанавливают их местонахождение. Предполагается, что они уехали в Самару на неустановленной машине.

Сотрудники полиции просят всех, кому известна информация о девушках сообщить в ближайшее отделение полиции.

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