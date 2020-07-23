Омск, , 10:53 — REGNUM Житель Омска подозревается в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней, сообщили ИА REGNUM 23 июля в областном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девушки (ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, днём 15 июля на улице Черноморской в Омске мужчина напал на 16-летнюю школьницу. Он затащил девушку за гаражи и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем злоумышленник убежал.

В полицию о произошедшем сообщила бабушка школьницы. Следователи и полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили маршрут и приметы подозреваемого. Его разыскали в районе Старой Московки. В момент задержания 45-летний житель Ленинского округа Омска подметал двор на улице Ишимской, где трудился дворником. В ходе обыска в его квартире и в подвале, где хранился хозяйственный инвентарь, изъяли одежду, в которой подозреваемый был на месте преступления.

Ранее мужчина был судим за изнасилование и грабёж. Он задержан. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы более 20 лет, выйдя на свободу в феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в июне 2020 года арестовали жителя Абакана, надругавшегося над 11-летней дочерью.

Читайте также: Арестован житель Абакана, надругавшийся над 11-летней дочерью