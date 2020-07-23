Иркутск, , 10:52 — REGNUM Жителей Иркутской области вновь предупредили о непогоде. По сообщению регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля днём местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−17 м/с, грозы.

В Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и северо-западных районах местами ливневые дожди.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает о необходимости соблюдения мер личной безопасности при грозе и сильных порывах ветра! Воздержитесь от пребывания на открытой местности в грозу», — призывают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предупреждение о непогоде иркутские спасатели распространяли также 18 июля: в регионе прошли очень сильные дожди, ливни, грозы и град.

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