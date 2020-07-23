Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области Батайский городской суд изучит материалы уголовного дела по факту смертельного ДТП, произошедшего 24 июля 2019 года на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Как полагают следователи, водитель грузового тягача MAN в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris, грузовым Mercedes-Benz и микроавтобусом Hyundai Grand Starex. В результате автокатастрофы погибли три человека — водитель и два пассажира Hyundai Solaris, травмы получил несовершеннолетний пассажир.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» в отношении 42-летнего водителя MAN передано в суд.