Ульяновск, , 10:43 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые травяные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

За сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Возгорания зарегистрированы в Николаевском, Мелекесском и Старокулаткинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 0,11 гектаров.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнём может стать «причиной катастрофических последствий», в том числе гибели людей. С населением проводится соответствующая разъяснительная работа: так, в ходе последнего рейда спасатели совместно с народными дружинниками посетили более 85 дачных участков, проинструктировали порядка 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области особый противопожарный режим.